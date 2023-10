Sabato 4 novembre PIT COCCATO presenta il suo nuovo album a Germi (via Cicco Simonetta 14/a) di Milano.



“Tales of Lonely Nights” è il nuovo EP di Pit Coccato pubblicato d La Fabbrica etichetta indipendente e Alter Erebus. Anticipato dai singoli “Sit on the Throne” e “Who You Really Are”, “Tales of Lonely Nights” è un EP scritto a cavallo tra il 2021 e il 2022.

“Tutto questo lavoro, naturalmente, risente del periodo vissuto in quarantena, non ne parlo esplicitamente, però tutte le ore passate in casa hanno influenzato l’ossessione che ho messo in ogni traccia.

Ritengo che questo lavoro segni un ulteriore crescita per quanto riguarda la scrittura e l’arte di scrivere canzoni, essere capaci di controllare il chaos di chitarre esageratamente distorte, urla, sample di oggetti improbabili non è facile senza risultare arrogantemente ambiziosi, infatti ci ho messo un bel po’ per arrangiare tutti i brani e soltanto con la collaborazione di Daniele Celona che sono riuscito a trovare un giusto equilibrio.

Con gioia noto che questo lavoro ancor prima dell’uscita abbia un tour molto consistente e che il singolo uscito a maggio sia stato portato in un mini tour di presentazione in Irlanda, luogo del mio cuore dove ho vissuto per qualche anno”.

“Tales of Lonely Nights” è poi arricchito da un fumetto (uno per ogni brano), realizzato da 3 giovani fumettisti: Lentilla, Lorenzo Ricordi, Riccardo Cerutti.

“Sono cresciuto leggendo fumetti quindi è sempre stato un sogno nel cassetto realizzare un’opera che fondesse musica e illustrazioni/ fumetti. Ritengo che la mia scrittura funzioni molto per immagini quindi per trasmettere meglio il significato delle canzoni ho voluto farle rappresentare senza dare alcun tipo di suggerimento, il lavoro che ne è scaturito è, probabilmente, quello più eclettico della mia produzione, dove musica e immagini si fondono per dar vita a qualcosa di unico per quanto complesso. Ho scelto di lavorare con 3 artisti che sono cresciuti con me, è quindi un immenso piacere trovarsi così come nei rapporti di amicizia anche nei rapporti di lavoro.

La scelta di arricchire un CD, che nel 2023 è oltre che obsoleto, nasce dalla constatazione che mercato discografico italiano stia soffrendo e che quindi progetti indipendenti come il mio non riescano a trovare un un vero e proprio output commerciale che possa sostenerli, d qui la volontà di realizzare un qualcosa di fruibile, con dei veri e propri contenuti bonus. Difatti le canzoni pubblicate sulle piattaforme digitali sono solo quattro ma le storie presenti all’interno del fumetto sono cinque: una canzone, l’ultima, sarà possibile ascoltarla solamente se si acquista il fisico”.



BIOGRAFIA



Pit Coccato è un cantautore polistrumentista ventiseienne di Novara. Le sue canzoni, in lingua inglese, risentono del lungo periodo in cui ha vissuto in Irlanda dove si è temprato, concerto dopo concerto, nelle doti di scrittura e di live performance. L’ep di debutto “I can’t stand that radio playing”, autoprodotto, ha portato Pit in un tour di quasi cinquanta date in Italia e all’estero.

A marzo 2020 esce il primo lavoro full-length disco “What I Need” per La Fabbrica/Warner Chapelle segnando un ulteriore passo avanti nella maturazione di una identità artistica definita e riconoscibile, che fa della performance dal vivo e del coinvolgimento del pubblico uno dei propri punti di forza. Questo disco vede la collaborazione di alcuni apprezzati musicisti della scena indipendente italiana come Carmelo Pipitone ed è supportato da un videoclip diretto da Erika Errante uscito contestualmente all’annuncio delle prime date del tour.



Gallery





Nel 2023 iniziano le registrazioni per un nuovo lavoro in studio in collaborazione con Daniele Celona, con la prospettiva di un tour, oltre che su tutta la penisola, di portata internazionale.