A Milano si corre: torna la Pittarosso Pink Parade per aiutare la ricerca contro i tumori

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 03/10/2021 al 03/10/2021 Orario non disponibile

Domenica 3 ottobre torna a Milano la Pittarosso Pink Parade, (#PPP2021), la kermesse autunnale che PittaRosso, azienda leader nella vendita di calzature e accessori per tutta la famiglia, organizza per sostenere Fondazione Umberto Veronesi. Dopo la difficile edizione 2020 (causa Covid-19), la PittaRosso Pink Parade torna davvero in grande stile.

Domenica 3 ottobre popolerà infatti le strade di tutt'Italia partendo proprio da Milano, dove è previsto l'evento principale a numero chiuso: in migliaia parteciperanno alla tradizionale camminata di 5 km, tutti insieme con le inconfondibili magliette rosa e per un'ottima causa, ovviamente nel massimo rispetto di tutte le misure per il contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

La partenza è prevista da piazza del Cannone, con arrivo all'Arco della Pace.

Un grande ritorno

Dopo un 2020 in cui la morsa della pandemia ha suggerito l'opportunità di un evento "diffuso" (infatti era possibile partecipare in maniera indipendente da dove si voleva), l'ottava edizione della PittaRosso Pink Parade (#PPP2021) avrà una duplice anima: da una parte i riflettori principali saranno puntati su Milano, dove è prevista la manifestazione clou, appuntamento negli ampi spazi aperti di piazza del Cannone, all’interno del parco Sempione (il percorso si snoderà fra il parco, l'Arena Civica e il Castello Sforzesco, con arrivo nella splendida cornice dell’Arco della Pace); dall'altra viene confermato il grande appuntamento digitale diffuso che raccoglierà partecipanti da tutta Italia, una formula che è piaciuta tantissimo e che consente a tutti di prendere parte alla #PPP21 senza limitazioni geografiche.

E non è tutto: che si sia milanesi o abitanti nel resto d'Italia, sarà comunque possibile contribuire in prima persona alla raccolta fondi con una donazione su pittarossopinkparade.it o presso il villaggio di Piazza del Cannone presso il gazebo Fondazione Umberto Veronesi, sabato dalle 13.00 alle 18.30 e domenica dalle 8.00 alle 13.00, perché “la ricerca ha sempre bisogno di te”.

L'obiettivo della PittaRosso Pink Parade (#PPP2021) è confermato: sostenere Pink is good, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi per la lotta contro i tumori femminili, finanziando la ricerca scientifica d’eccellenza e sensibilizzando sempre più persone, a testimonianza di come lo sport sia, oggi più che mai, uno degli aspetti fondamentali della prevenzione.

Dalla sua nascita la Fondazione ha sostenuto 224 eccellenti ricercatori, impegnati nella lotta ai tumori tipicamente femminili, e allo stesso tempo ha finanziato progetti di altissimo profilo, come lo Studio P.I.N.K. dedicato alla diagnostica oncologica e alla medicina personalizzata, per avvicinare sempre più al 100% la quota di donne che superano il tumore al seno.

Le campagne di prevenzione della Fondazione Umberto Veronesi

Nel contempo Fondazione Umberto Veronesi realizza campagne di educazione all’importanza della prevenzione, anche grazie alla straordinaria testimonianza delle Pink Ambassador, donne che hanno combattuto un tumore femminile e che accettano la sfida della corsa, condividendo la propria esperienza di malattia a sostegno della ricerca scientifica e della prevenzione.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...