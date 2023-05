Pizze gratis per tutti: l'evento della pizzeria per festeggiare il Napoli campione

Pizze a portafoglio gratis per tutti. La "Pizza Popolare" di Giuseppe Borrelli, ristorante che si trova in via Albani 61 a Milano, ha deciso di celebrare lo scudetto appena conquistato dai partenopei regalando a tutti le proprie pizze a portafoglio.

"Pensavate che mi fossi dimenticato e invece la promessa va mantenuta. Il Napoli ha vinto lo scudetto, il mio cuore è pieno di gioia e voglio festeggiare con tutti voi facendo quello che più amo fare: le pizze", ha annunciato sui social il titolare, che già lo scorso giugno aveva organizzato un evento identico.

L'appuntamento è per giovedì prossimo, il 18 maggio, dalle 17.30 alle 20. "Tutte le persone che verranno a trovarmi in via Francesco Albani 61 riceveranno la pizza a portafoglio gratis", ha assicurato Borrelli.