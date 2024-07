Pizza Week 2024, le migliori pizzerie di Milano si sfidano con pizze speciali ed eventi esclusivi

Prezzo non disponibile

Da sabato 6 a sabato 13 luglio a Milano arriva la prima edizione della Pizza Week, in collaborazione con le migliori pizzerie di Milano presenti nell'edizione 2024 della guida "Top Pizza".

Più di 100 locali in tutta la città

I protagonisti della rassegna gastronomica saranno ben 102 locali, per 32 brand di pizzerie, che daranno vita a un calendario di iniziative senza precedenti: cene a quattro mani con rinomati chef, jam session con ospiti pizzaioli da diverse parti d’Italia, abbinamenti con grandi vini e birre, performance live, pizze speciali in edizione limitata e tanto altro.

Un vero e proprio viaggio del gusto, alla scoperta dei profumi e dei sapori di uno dei prodotti più amati del Made in Italy, per scoprire i segreti delle migliori pizze, le nuove tendenze, gli abbinamenti più intriganti.

Gli eventi diffusi

Oltre alla cerimonia di premiazione "50 Top Pizza Italia 2024", che vede coinvolte le 100 migliori pizzerie italiane - in programma mercoledì 10 luglio al Teatro Manzoni - per tutta la settimana va in scena il cartellone della Pizza Week.

Programma

Per scoprire il programma dettagliato, visitare il sito dedicato.