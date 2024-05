Pizzeria La Baia: serata anni ’80 con musica e piatti dedicati

Solo per una sera, il locale di riferimento dei milanesi propone le storiche pizze presenti nel menù di quegli anni



Correvano gli anni Ottanta e a La Baia, pizzeria fondata nel 1969 e situata in via Benvenuto Cellini 3, a pochi passi da Piazza Cinque Giornate, si aspettava anche un’ora per accomodarsi a un tavolo. Il locale, tuttora punto di riferimento dei milanesi, propone giovedì 6 giugno, a partire dalle ore 20:00, una serata inedita per rivivere quell’atmosfera e la musica di quell’epoca, degustando, soltanto ed esclusivamente quella sera, le pizze e i piatti presenti in menù in quegli anni.



Il menù prevede antipasto con mozzarella di bufala, prosciutto crudo e focaccina liscia con sale e rosmarino. A seguire, si potrà scegliere tra le pizze storiche del locale, come Orchidea (brie, mozzarella di fiordilatte, prosciutto cotto e prezzemolo); Ghiottona (pomodoro, mozzarella di fiordilatte, uovo sodo, ricotta e salame piccante); Baia (pomodoro, mozzarella di fiordilatte, würstel e funghi champignon) e Rugantino (patate, parmigiano reggiano e salvia). Tra i piatti, invece, le tagliate di carne con rucola e grana, pepe e rosmarino oppure gorgonzola e noci, ma anche il contorno che andava di moda all’epoca gratinato nel forno a legna con radicchio, scamorza e pancetta. Si conclude con semifreddo al torroncino affogato al caffè, tartufo nero oppure meringa gelato.



Il cliente può scegliere l’ordinazione alla carta oppure il menù degustazione, disponibile per un minimo di quattro persone al prezzo di 30 euro a testa, bevande escluse.



La Baia è famosa per la pizza sottile e croccante, la pizza con due gusti e la lavorazione a fasi. Il leggero impasto a lievitazione biologica viene realizzato nella stessa maniera da cinquant’anni. Ogni pizza viene stesa a mano da Leo Matarrese, da 42 anni il pizzaiolo del locale, con la maggior parte degli ingredienti aggiunti a crudo per esaltare gli aromi e la qualità delle ricercate materie prime.



“La Baia dal 1969 è la vera pizzeria milanese che da più cinquant’anni ha la stessa insegna e utilizza la stessa ricetta per l’impasto - racconta la proprietaria Sabrina Longhi -. Ho trascorso in questo locale tutta la mia vita. Ogni giorno, seguendo la ricetta segreta tramandata da mio padre, preparo l’impasto artigianale che rende la pizza altamente digeribile. A stendere la pizza e condirla è Leo, mentre io accolgo i clienti”.



Ogni giorno, in base all’umidità, all’impasto viene aggiunto un goccio di lievito di birra e fatto lievitare per 16 ore. Nel frattempo, si passa a mano il pomodoro pelato. Ciascuna pizza è preparata con cura per soddisfare le esigenze della clientela. Le più amate sono la Pizza con Due Gusti, che permette di scegliere due gusti a piacere sulla stessa pizza, e la Padellino, versione croccante della pizza in teglia, che lievita otto ore in più rispetto all’impasto abituale. Spicca inoltre la Pizza Brasiliana che simpaticamente viene chiamata Pizza Sorbetto perché si lascia mangiare anche a fine pasto o a tarda sera grazie alla sua stesura “a petalo” sottilissima.



Per informazioni e prenotazioni

La Baia dal 1969

Via Benvenuto Cellini 3, 20129 Milano



labaia1969.com