Gino Sorbillo apre una pizzeria a Milano, degustazioni gratis per tutti

Un'altra pizzeria firmata Gino Sorbillo a Milano. Domani, mercoledì 15 dicembre, inaugura al civico 25 di via Borsieri, all'Isola, il nuovo locale del famosissimo pizzaiolo napoletano.

Il ristorante, che si chiamerà "Sorbillo Isola", dalle 19 in poi - ha fatto sapere lo stesso titolare - ospiterà "inaugurazione e degustazione di pizze gratis". "Vi aspetto numerosi anche per un brindisi, siete tutti invitati", l'annuncio di Sorbillo.

Il pizzaiolo partenopeo - tra i nomi più noti del mondo della pizza - sotto la Madonnina ha già tre locali: Gino Sorbillo Lievito Madre al Duomo, Gino Sorbillo olio a crudo in via Montevideo e Gino Sorbillo pizza gourmand in via Foscolo.