Plotino sull’immortalità dell’anima

Nuove prospettive di ricerca interdisciplinare su Enn. IV.7 (2)

Il convegno si propone di esplorare lo spettro delle linee di ricerca convergenti sul trattato enneadico IV.7 (2) 'Sull’immortalità dell’anima'. Grazie alla partecipazione di alcuni tra i migliori specialisti, italiani e stranieri, avremo modo di esaminare questo stimolante testo plotiniano privilegiando una prospettiva interdisciplinare e multidisciplinare che sia in grado di affrontare la pluralità di domande suscitate dal trattato. Siamo fermamente convinti del fatto che, dato il livello di specializzazione ormai raggiunto dalle diverse discipline in campo scientifico, soltanto un approccio di questo tipo, fondato sulle competenze di un’équipe diversificata, possa condurre a risultati realmente nuovi. Il testo su cui concentreremo i nostri sforzi appare, come si è visto, estremamente promettente.





L’evento è realizzato in collaborazione con la Scuola Superiore di Studi in Filosofia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

____________________________________



12.03.2021

H09:00

Online



La conferenza si terrà in italiano, francese e inglese.

Per partecipare si prega di registrarsi al link zoom: https://zoom.us/webinar/register/WN_HoMJcrwyTwawalyNR32RWg