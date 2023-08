Revman, il poliziotto rapper canterà al Gran Premi di Formula 1

Destreggia la pistola e il microfono con la stessa disinvoltura. Ma sempre con l'intento di aiutare i più deboli. E in occasione del Gran Premio Revman, il poliziotto famoso per essere anche un rapper (il cui vero nome è Sebastiano Vitale), è stato invitato ad esibirsi al prestigioso Autpop Festival di Monza per perorare avanti la causa per l'inclusione delle persone autistiche e con la sindrome di Down. L'evento si terrà domenica 3 settembre ai Boschetti Reali e fa parte delle iniziative legate al Gran Premio e al Monza Fuori GP.

Chi è Reveman

Il rapper in divisa è un apprezzato agente della polizia di Stato presso la questura di Milano, ma si dedica con grande passione anche alla musica. Nato a Palermo il 9 aprile 1990, Revman rappresenta un esempio di come la dedizione e l'impegno possano unire diverse sfaccettature della vita. La sua carriera musicale si intreccia armoniosamente con il suo lavoro di poliziotto, dimostrando che le due passioni sono compatibili e possono coesistere in modo unico. Revman ha debuttato con l'album "Attraverso Me", che comprende brani coinvolgenti come "MCLM" (Musica Contro Le Mafie), "Riduci la velocità", "Questo non é Amore", "Il Pianeta di Plastica" e "San Michele Poliziotto", con cui ha partecipato a Sanremo Giovani.

La sua musica affronta temi universali come l'amore, l'inclusione e la condivisione. Ogni canzone di Revman trasmette un messaggio di speranza e invita a creare una società senza pregiudizi e emarginazione.

A Monza per cantare l'inclusione

La partecipazione di Revman all'Autpop Festival rappresenta un'opportunità unica per lui di diffondere il suo "rap della legalità" e diffondere il suo messaggio di inclusione. L'Autpop Festival è un evento musicale straordinario che mira a promuovere l'inclusione sociale, offrendo una piattaforma di espressione artistica alle persone autistiche e con la sindrome di Down. L'evento unisce i talenti dei partecipanti con disabilità a quelli dei dj professionisti provenienti da Radio Deejay e RadioM20. L'Autpop Festival non solo offre una vetrina per l'arte e la musica delle persone con disabilità, ma ha anche l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull'importanza di una società inclusiva, in cui tutti abbiano l'opportunità di partecipare appieno alla vita sociale e culturale. La performance di Revman all'Autpop Festival sarà caratterizzata dall'energia coinvolgente del suo "rap della legalità".

Il suo brano, "La Ricetta della Felicità", che porterà a Monza, rappresenta un vero e proprio inno alla gioia e sottolinea come le difficoltà della vita siano fondamentali per apprezzarne ancor di più il valore. Revman, accompagnato dai rinomati dj presenti sul palco, creerà un'atmosfera unica e coinvolgente che coinvolgerà il pubblico in un'esperienza musicale indimenticabile.

"Per Monza la presenza di Revman come ospite rappresenta un'occasione per diffondere un messaggio positivo attraverso la sua musica. La sua partecipazione rappresenta un momento straordinario in cui la passione per la musica e l'impegno nel servizio pubblico si fondono in un'unica espressione di inclusione e speranza" spiegano gli addetti ai lavori.