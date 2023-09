Pompieri in Darsena, sabato l'evento in ricordo del volontario scomparso

Attesa per sabato la manifestazione “Pompieri in Darsena”, in ricordo di Pinuccio La Vigna, il volontario morto il 6 aprile 2018 nell’incendio che colpì un capannone a San Giuliano Milanese. L’incontro, sui Navigli, inizierà alle 10 del mattino per concludersi intorno alle 17.

Tra le attività organizzate, alle 14 ci sarà la vogata sul canale milanese guidata dai vigili del fuoco in collaborazione con i canottieri San Cristoforo. Per l’occasione è stata organizzata anche una mostra dei mezzi di trasporto dei pompieri, sia quelli moderni, sia quelli storici. Non mancherà la Isotta Fraschini, automezzo d’epoca del comando di Milano.

In piazza XXIV maggio sarà presente per tutta la giornata la Pomperiopoli, un percorso allestito dai vigili del fuoco realizzato per i bambini che vorranno fare il pompiere per un giorno.