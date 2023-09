"Pop art",mail art online exhibition

Titolo evento “POP ART”

Mostra d’arte Collettiva

Dal 16/09/2023

Al 22/10/2023

Luogo Evento online all’indirizzo https://artgallery-mcl.jimdosite.com/exhibition/

Orari 0/24

Organizzatore Artgallery MCL virtual gallery https://artgallery-mcl.jimdosite.com/

e-mail artgallerymcl@gmail.com

Curatore M.C.L.

Città 10100 Torino

Testo

Sarà inaugurata il 16 di settembre 2023 la mostra online “POP ART”, progetto artistico di mail art promosso dalla galleria virtuale Artgallery MCL e visibile sul sito della galleria sino al 22 di ottobre.

La “Pop art”, è il tema affrontato in modo del tutto personale da oltre sessanta artisti internazionali che hanno aderito alla call lanciata dalla galleria, opere di dimensioni ridotte ma eseguite con piena libertà d’interpretazione e varie tecniche con cui gli artisti si sono cimentati per affrontare questo interessante progetto, numerose le opere digitali, inoltre molti collage,fotografie e opere di pittura e di grafica.

La pop art è un movimento artistico emerso nel Regno Unito e negli Stati Uniti durante la metà e la fine degli anni 50, che fu caro ad indiscussi maestri della storia dell’arte come Andy Warhol, Keith Haring, Roy Lichtenstein e all’ artista italiano Mario Schifano solo per citarne alcuni,corrente artistica che in questo progetto d’arte visuale viene condotto e per molti versi stravolto in modo soggettivo dalla libera fantasia degli artisti che con il loro personalissimo stile ci descrivono la loro visione della Pop art.

I contributi inviati dagli artisti offrono uno sguardo sulla realtà artistica sulla corrente MAIL ART ancora molto viva e praticata attivamente in molti paesi dei vari continenti.

Le opere di tutti i partecipanti potranno essere visionate sul sito della galleria virtuale tutti i giorni in orario 0/24 collegandosi tramite internet.



ARTISTI

HORVÀTH PIROSKA

MZIA VALERIAN

SIL DUBOIS

THE WASTED ANGEL

IRINA NOVIKOVA

HUGO PONTES

ROBERTO KEPPLER

MARCIA ROSENBERGER

LA TOAN VINH

GIORGIE STONE

CHRISTIANE CARRÈ

HERVÉ ALEXANDRE

VIRGINIE LOREAU

KATERINA MANDARIK

JOACHIM BUCHHOLZ

THORSTEN FUHRMANN

DRAGAN JUKIC

ANONIMOART

MICHAEL GEORG BREGEL

HORST TRESS

RYOSUKE COHEN

KEIICHI NAKAMURA

KATERINA NIKOLTOSOU

MARZIA BRAGLIA

ALFONSO CACCAVALE

GUIDO CAPUANO

MARIA TERESA CAZZARO

ALESSANDRO CECCOTTO

MARCO FURIA

SERSE LUIGETTI

CALOGERO MARRALI

PAOLA MONTALDO

BRUNO PIEROZZI

LAURA PINTUS

ROBERTO SCALA

GIOVANNI AND RENATA STRADADA

MICHELA STROLLO

ZLATKO KRSTEVSKI

PAULO ALEXANDRE POCHA TELES

JIRI SUBRT

ROBIN CHUTER

A,1.WASTE PAPER CO

ALEXANDRU JAKABHÀZI

EDUARD JAKABHÀZI

OVIDIU PECTA

VALENTINA STEFANESCU

SPENCER NASTA

ILYA SEMENENKO-BASIN

DEJAN BOGOJEVI?

NIEVES SALVADOR BAYARRI

SABELA BAÑA

FERRAN DESTEMPLE/ ALBERTO LAMAS

JUAN PETRY

RITTINER & GOMEZ

LORENZO ROSSELLI

EREN GÖRGÜLÜ

KOS TUR GALLERY

BIRÓ ILDIKÓ

JEFF BAGATO

BORDERLINE GRAFIX

SUMITA BOSE

JON FOSTER

HANNA WRIGHT

KAREN MILLER

JOEY T. PATRICK

RICHARD C.

BABY RUTH & RICHARD C.

JUDITH SKOLNICK



_ guroga