Popart nouveau

Esposizione fotografica di Luigi Matteoni

Ingresso libero 6 - 12 dicembre 2021

dalle 15:30 alle 19:00

Spazio espositivo - Via Aosta 17 Milano

Con questa esposizione personale ho voluto rendere omaggio alla Pop Art, movimento artistico nato in Inghilterra e negli Stati Uniti tra la fine del 1950 e l'inizio del 1960, Questo movimento è espressione della società e dell'immaginario collettivo, ed è un'arte rivolta alla massa e non al singolo individuo.

Andy Warhol è stato uno degli esponenti di questo movimento artistico dal quale ho preso spunto per il tema della mia mostra. Mi sono ispirato al suo più celebre lavoro “Marilyn Monroe”.

L’installazione intitolata Marilyn Monroe è formata da 6 serigrafie a colori.

Il volto di Marilyn Monroe è ripetuto per ogni modulo con variazioni di colore. Ogni modulo possiede una gamma cromatica diversa e un trattamento specifico. Il ritratto fotografico viene manipolato da Andy Warhol attraverso un processo di solarizzazione e di viraggio fotografico. I colori variano in ogni modulo come anche gli accordi cromatici.

Nell’insieme si forma un effetto decorativo che viene equilibrato nell’intera installazione.



Ho riproposto lo stesso concetto di Andy Warhol rendendo le mie fotografie come se fossero delle stampe serigrafiche. I soggetti sono tutti magnifici esempi di architettura liberty italiana come la Villa Zanelli a Savona, il villino Ruggeri di Pesaro, il palazzo delle Piane di Savona, la villa Cesarina in Valganna, il Casinò di San Pellegrino Terme, Quartiere Coppedè a Roma. In questo modo ho voluto rendere l’architettura come se fosse un prodotto commerciale e pubblicitario da far conoscere alle masse e non al singolo individuo, tema principale della Popular Art.