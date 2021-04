Porta Romana, arriva la mostra dedicata alle donne del quartiere

Da lunedì 19 a domenica 25 aprile il distretto urbano Area Porta Romana inaugura la mostra video fotografica La design - Ladies design dedicata alle donne del quartiere di Porta Romana legate al mondo della cultura, del design, dell’imprenditoria e della creatività. La mostra sarà allestita con le fotografie di Beltrami presso lo studio di design Sillabe, in via dei Pellegrini 6. L’iniziativa rientra nella Milano Design City 2021.

Una mostra narrativa

Il distretto urbano Area Porta Romana presenta, in occasione della Milano Design City 2021, il progetto La design – Ladies design, una mostra narrativa video-fotografica curata dal Ermes Beltrami, affermato fotografo, che indaga il rapporto profondo tra mondo della cultura e della progettazione creativa - nel suo senso più ampio - e le donne.

Da oggi, 19 aprile, fino al 25 aprile sui canali social Facebook e Instagram del distretto, saranno pubblicati quotidianamente i contributi artistici per aprire e stimolare un dialogo digitale con i milanesi.

"Con questa iniziativa Area Porta Romana" scrivono gli organizzatori "intende dare un segnale positivo al mondo degli eventi culturali, da sempre fiore all’occhiello della città di Milano, anche in questo difficile periodo storico. Protagoniste sono quindi ventuno donne del quartiere milanese di Porta Romana che si distinguono nel settore della cultura per inventiva, originalità, creatività, senza dimenticare l’importanza dello spirito imprenditoriale, motore della vita della nostra città".

Il fotografo Ermes Beltrami ha dichiarato: “L'affetto per un quartiere a cui sono molto legato, la bellezza di incontrare persone autentiche, il genio femminile che ispira opere uniche, sono alcuni degli aspetti che mi hanno fatto entusiasmare a questo progetto all'insegna del bello e del vero”.

Ermes Beltrami

Ermes Beltrami, nasce a Ferrara nel 1973. Fotografo professionista iscritto all’Ordine dei giornalisti dal 2002, ha iniziato a lavorare nel campo della fotografia per i quotidiani e l’editoria nell’anno 2000. Ha sviluppato la sua abilità sia grazie al bianco e nero sia con le tecniche tradizionali di camera oscura, ma in particolare con l’utilizzo della luce nella creazione di immagini che raccontino una storia, un'emozione al primo sguardo. È autore di reportages con focus su ambiente e sostenibilità (ad esempio: No-Tav, smaltimento rifiuti tossici, smantellamento centrali nucleari) e manifestazioni di protesta di carattere politico e sociale; in oltre vent’anni ha lavorato per alcune delle maggiori agenzie fotogiornalistiche di Milano ritraendo personalità di spicco della politica e della società civile. Nel 2010 ha fondato lo studio "Fotografi Associati" per la produzione di servizi fotografici per editoria, corporate, reportage e produzioni video.

Nel 2013 si reca in Ruanda per il progetto “Rwanda today talking about hope” (con il patrocinio del Consolato Ruandese di Milano), diventato poi un documentario sul Genocidio Ruandese dopo vent’anni dal suo termine. Le sue foto sono pubblicate dai maggiori quotidiani, settimanali e mensili italiani: Corriere della Sera, Repubblica, il Giornale, il Messaggero, Ansa.