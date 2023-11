Porte aperte in Officina dalla Corte

In occasione dell'evento dedicato al primo campionato di macinatura per baristi, l'Officina Dalla Corte, cuore pulsante della formazione di Dalla Corte, un luogo dedicato all'arte della caffetteria, apre le porte al pubblico per illustrare le caratteristiche delle proprie attrezzature e poter assistere alla competizione. Presenzieranno la Presidente dell'associazione internazionale delle donne del caffè (IWCA), Eleonora Pirovano e altri illustri personaggi del settore industriale legato al mondo del caffè. Sarà inoltre possibile incontrare il pluri campione italiano di Latte Art e torrefattore Andrea Antonelli, della Antonelli Specialty Coffees.