Circoli Culturali Giovanni Paolo II

Conferenza

Possiamo salvarci soltanto insieme

Una riflessione sul momento presente alla luce delle due ultime encicliche di Papa Francesco

con

S.E.R. Mons. Paolo Martinelli

Martedì 16 Marzo 2021 alle ore 21.00

I Circoli Culturali Giovanni Paolo II propongono un altro incontro del ciclo dedicato alla attuale situazione provocata dal Covid 19. Si potrà seguire solo in streaming sul canale Youtube dei Circoli al link https://www.youtube.com/watch?v=m2j11J05rWw

S.E.R Mons. Paolo Martinelli, vescovo ausiliare della Diocesi di Milano, farà una riflessione a partire dall’appello di Papa Francesco che ha più volte ricordato che “Possiamo salvarci soltanto insieme”, sottolineando la necessità di una fratellanza e unità di intenti tra gli uomini per affrontare prove difficili che colpiscono tutta l’umanità. Le ultime due encicliche “Laudato sì” e “Fratelli Tutti” sono più che mai attuali nel richiamare l’uomo ad avere uno sguardo più amorevole e rispettoso nei confronti del creato e del prossimo.

S.E.R. Mons. Paolo Martinelli, frate minore cappuccino, dottorato in teologia presso la Pontificia Università Gregoriana, è Vescovo Ausiliare di Milano dal 2014, Vicario Episcopale per la Vita Consacrata e per la Pastorale Scolastica e membro della Commissione Episcopale per la Liturgia. È stato professore ordinario di Teologia degli Stati di vita all’Istituto Francescano della Pontificia Università Antonianum, di cui è stato anche Preside. È stato consultore per il Sinodo dei Vescovi della Congregazione per la Dottrina della Fede. Dal 2006 è Consultore della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Autore di diversi libri e articoli sulla teologia spirituale e sulle diverse vocazioni nella Chiesa.

Modererà Riccardo Maccioni, giornalista, Capo Redattore di Avvenire

I Circoli Culturali Giovanni Paolo II sono un’organizzazione nata dal desiderio di realizzare un servizio alla persona e alla società umana che si esprime e si attua attraverso la creazione e la trasmissione della cultura, ispirandosi ai valori del cristianesimo e al magistero della Chiesa. I Circoli sono presenti anche nelle città di Roma, di Firenze e di Catania.

Per informazioni: circoligp2@gmail.com