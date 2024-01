Sabato 20 gennaio alle 17.30 vernissage della mostra collettiva al Centro culturale Click Art, sito in via Dall’Occo 1 a Cormano.



Il Centro Culturale Click Art inaugura la stagione 2024 con una mostra collettiva che si preannuncia quanto mai interessante e stimolante.



il 2023 si è esaurito, e noi con lui… Abbiamo lottato con tutte le nostre forze per poter resistere a quest’anno, che ancora si rimorchia i danni della terribile pandemia che ha di fatto interrotto il nostro lavoro ma non la nostra creatività. Grazie anche a voi e al vostro contributo il Centro Culturale Artistico Click Art, è ancora vivo, acciaccato, ferito, deluso, ma vivo. Il 2024 inizierà credo, nello stesso modo in cui il 2023 è finito, centri culturali, attività culturali, danneggiate e poco aiutate. Ripartiremo sabato 20 gennaio con una mostra collettiva. La mostra sarà intitolata “POST 2023“. Le ultime edizioni di questa mostra, (post 2021 e post 2022) si erano svolte online, quest’anno, ripartiamo in presenza, perché a noi artisti, serve lo scambio, le opinioni, il rapporto umano, il contatto con le opere, con i colori, i pareri le critiche e i complimenti di chi ammira i nostri lavori. Click Art è un piccolo centro culturale da dove sono partiti molti artisti, e grazie ad esso hanno potuto farsi conoscere ed apprezzare anche in manifestazioni importanti. Abbiamo creato un tessuto che non può essere disfatto dopo tanti sacrifici, tanti errori, ma anche tanti successi, il Centro Culturale Artistico Click Art, si trascina a fatica, ma non può chiudere, anche se ci abbiamo pensato, ma l’Arte è qualcosa che va oltre. Sono sicuro che anche voi la pensate come me, l’arte non muore, l’arte continua con o senza di noi, per cui, se vogliamo esserci, dobbiamo agire. Cerco di cogliere sempre il lato positivo delle cose, forse è anche per questo che non mi scoraggio mai. Non siamo soli, noi ci siamo, siamo un gruppo di artisti, ma anche di amici che lottano per gli stessi ideali.



Centro Culturale Artistico Click Art