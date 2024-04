C'è il "manifesto" per rendere più inclusivi ai disabili i concerti e gli eventi live

Un "manifesto per eventi dal vivo accessibili", promosso dalla consigliera regionale di Italia Viva Lisa Noja e altri, con l'obiettivo che le persone con disabilità possano vivere appieno gli eventi live, alla pari con gli altri. Il dibattito sull'argomento si era aperto nel 2023, con la video-denuncia di Silvia, che aveva promosso una raccolta firme da decine di migliaia di adesioni. Ma si era "arenato", nonostante la promessa della ministra della disabilità Alessandra Locatelli di occuparsene per garantire ai disabili una migliore risposta al loro diritto di assistere allo spettacolo dal vivo.

I principali problemi a cui vanno incontro i disabili che vogliono assistere a un evento live sono il numero limitato di posti, le aree recintate quasi sempre distanti decine di metri dal palco, l'obbligo di assistere allo spettacolo con un accompagnatore (e non con un gruppo di amici). Il manifesto prova a rispondere a tutti questi limiti, con 5 obiettivi concreti per rendere l'esperienza di spettatore più "egualitaria". Che si possono sottoscrivere attraverso una petizione su Change.

Il primo obiettivo: arrivare a un sistema di prenotazione dei posti uguale a quello di tutti gli altri, anche senza prevedere la gratuità. Il secondo: far sì che i posti accessibili alle persone con disabilità siano il massimo possibile. Il terzo: i posti devono essere adeguati a garantire visibilità e fruibilità piene. In altri termini, basta con i "recinti" lontani dal palco e/o le inferriate ad altezza occhi.

Il quarto obiettivo: stop alle cosiddette "segregazioni", nel senso dell'obbligo di essere accompagnati da una persona. I disabili, tra le altre cose, chiedono infatti di poter assistere ai concerti insieme al loro gruppo di amici, come fanno tutti gli altri. Il quinto obiettivo, infine: stabilire nuovi parametri di progettazione delle strutture destinate ai live, perché siano sempre più inclusive.

"Da molti anni desideravo promuovere un documento concreto per migliorare l’esperienza dei concerti per tutte le persone con disabilità che come me desiderano vivere appieno, con gli amici, la loro passione per la musica, per lo sport o per il teatro", il commento di Lisa Noja, consigliera regionale di Italia Viva.

Tommaso Sacchi e Martina Riva, rispettivamente assessore alla cultura e assessora al turismo del Comune di Milano, hanno espresso l'intenzione di aprire un tavolo di confronto con i gestori degli spazi, per rendere i concerti e in generale lo spettacolo dal vivo concretamente accessibili.