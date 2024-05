Mara Palena si avventura nel terreno della memoria traumatica, portando alla luce gli strati più profondi dell'inconscio attraverso installazioni video e fotografie. Qui, il tempo si dissolve e la memoria prende forma, creando un dialogo intimo tra l'individuo e la collettività. Il progetto espositivo suggerisce una riconnessione con la propria storia; un passaggio fisico e concettuale che nel lavoro dell’artista diviene archivio esperienziale condiviso con il pubblico. Un luogo sicuro, dove il peso e la bellezza dell'esistenza umana si riaccordano tra frequenze sonore e note di musica classica.

Nella terapia dell'EMDR, il concetto di luogo sicuro è un elemento cruciale e viene utilizzato come risorsa durante il processo terapeutico come immaginario spazio mentale creato dal paziente insieme al terapeuta. Questo luogo è concepito come un ambiente tranquillo, confortevole e privo di minacce, dove il paziente può ritirarsi mentalmente in qualsiasi momento durante il trattamento per trovare sollievo dallo stress o dall'ansia. Negli spazi di Pananti Atelier, Palena costruisce allo stesso modo un Posto al Sicuro, un rifugio emotivo, ancora una volta condiviso, in cui i muri della galleria non contengono le opere, ma piuttosto accolgono e proteggono ciò che il pubblico e l’artista vogliono trattenere, hanno paura di perdere o semplicemente in cui si desidera lasciarsi cullare.



Mara Palena (1988) vive e lavora a Milano. Il suo lavoro è stato esposto in diversi festival e gallerie internazionali, è arrivato finalista in numerosi premi tra cui: premio Combat, premio Fabbri, New Post Photography. Nel 2022 è stata nominata da Giangavino Pazzola e Camera Torino per FUTURES Photography.



Pananti Atelier è la sede milanese di Pananti Casa d'Aste, sorge in Via Aurelio Saffi 9, all'interno della storica "Casa Dugnani". Lo spazio ospita un calendario di Preview delle aste in corso a Firenze ed offre servizi di consulenza e valutazione di opere d’arte. Con una programmazione artistica dedicata al contemporaneo, Pananti Atelier si propone di creare uno spazio su Milano, che faccia non solo da ponte con la sede fiorentina, ma che ricrei una dimensione di vivace scambio culturale tra presente e passato, omaggiando la storia della Casa d’Aste e riportando in auge una visione della galleria come luogo di contaminazione e di dibattito: https://atelier.pananti.com/