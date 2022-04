Sulle tracce della nascita della Città Eterna, nel giorno del suo compleanno

Power of Rome, film diretto da Gianni Troilo, segue le tracce della nascita dell'Impero romano. Si spazia dal periodo d'oro con Augusto fino alla pazzia di Nerone, dalle lotte dei gladiatori nel Colosseo fino alla realizzazione e maestosità di opere architettoniche senza tempo. Il docu-film sarà sul grande schermo il 19, 20 e 21 aprile 2022, ed è distribuito da Vision Distribution.

Si segue la storia romana fino all'imperatore Costantino e all'istituzione del Cristianesimo come religione ufficiale senza tralasciare anche Marco Aurelio e i primi segni di cedimento del grande e glorioso impero.

Dallo splendore al crollo di una civiltà, Edoardo Leo fa da Cicerone accompagnando gli spettatori alla scoperta di una città prima epicentro di un impero e oggi metropoli e capitale

Protagonista indiscussa, la città eterna, dove è stata messa in scena la storia del mondo, la gloria e la devastazione, ma soprattutto le vite di uomini mortali divenuti eterni. Un viaggio capace di alternare lo stupore alla paura, l’inquietudine alla meraviglia.

Mai come adesso la storia degli imperatori di Roma Antica ci può aiutare a rileggere il presente. Power of Rome è stato un viaggio sorprendente che ho fatto come attore e come uomo. Una grande produzione che non poteva che uscire il 21 aprile, una data che lega me e Roma da sempre

Edoardo Leo