Praise of color, la mostra di Kazumi Yoshida

Dopo il grande successo di “Utopia”, prima mostra antologica in Italia presso la Fondazione Sant’Elia di Palermo appena conclusa, Kazumi Yoshida arriva a Milano con la personale "Praise of color" alla Galleria Andrea Ingenito Contemporary Art, dal 28 settembre al 12 novembre 2022 curata da Andrea Ingenito e in collaborazione con MLC Comunicazione. L'opening è previsto il 28 settembre alle ore 18.



La mostra si terrà in contemporanea con l’esposizione “Kazumi’s Toy Theater”, un allestimento ideato dall’artista per la Maison Hermès in via Montenapoleone, un progetto “itinerante” che ha già toccato le vetrine degli showroom della nota casa di moda di Palermo e Roma.



Gli animali e le figure di Yoshida in cui segno e colore si fondono in totale armonia, arrivano per la prima volta all’interno di una galleria italiana, creando un racconto antologico dell’arte del pluripremiato artista e designer giapponese, direttore artistico della celebre Clarence House design di New York.



Kazumi Yoshida ha la capacità di creare una perfetta sinergia tra pittura, scultura e design tessile andando a formare minuziosamente disegni e ricami laboriosi dai colori più disparati. Un vero e proprio “elogio al colore” e all’arte che tocca ogni sua forma, senza però tralasciare la grande sensibilità ai fenomeni della società percettibili nei suoi lavori. Ed è seguendo quest’ottica di “elogio al colore” che per la mostra alla Galleria Andrea Ingenito sono state scelte oltre quaranta opere tra le più importanti di Yoshida: dai coloratissimi arazzi “African Mask” e “Jemballa” che riprendono la tradizione dell’arte tessile con raffigurazioni di maschere tribali e ambientazioni esotiche (riprese anche nella bellissima serie “Utopia”), all’esplosione di colori della serie “Blooming Jungle” fino ad arrivare alla bellissima serie dedicata ai segni zodiacali e agli astratti ritratti della serie “Muse 3D”.



Figure bidimensionali e tridimensionali fanno dell’arte di Yoshida un viaggio in un mondo quasi surreale, alquanto fiabesco, in cui si crea armonia cromatica.



Biografia



Kazumi Yoshida è un artista poliedrico che già da bambino inizia ad avvicinarsi al mondo dell’arte. Nasce in Giappone, ma gran parte della sua attività artistica si svolge negli Stati Uniti a partire dal 1982, quando crea il suo primo progetto “Papiers Japonais” per la nota casa di design newyorkese “Clarence House” di cui oggi è direttore artistico. Artista pluripremiato, Kazumi Yoshida conquista la fama internazionale già dagli anni ’90 e sigillata agli inizi degli anni 2000 quando inizia la sua collaborazione con la casa di moda Hermès. Per la sua arte predilige, oltre alle tradizionali tecniche pittoriche (acrilici, tecnica mista, mosaici su legno), i tessuti, come stoffe, arazzi, scialli in cashmere e le carte da parati.