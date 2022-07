Premio America giovani a uno studente dell'università Bocconi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

In data 22 luglio 2022 ha avuto luogo la cerimonia di premiazione relativa al “Premio America Giovani” organizzata dalla Fondazione Italia USA. La Fondazione, nata per testimoniare l’amicizia tra gli italiani e il popolo americano, si dedica da anni ad attività di promozione della cultura. La cerimonia di premiazione riservata ai migliori laureati d’Italia, prevista nel 2020 e rimandata a causa della situazione pandemica, ha avuto luogo nella Nuova Aula dei Gruppi parlamentari. La premiazione ha coinvolto circa 300 talenti provenienti da tutto il territorio nazionale. Tra questi figura il nome di Ruggiero Alessandro Frisardi laureatosi in Management presso l’Università Luigi Bocconi di Milano nel luglio 2021. Anche nel mese di luglio di quest’anno ha potuto festeggiare un traguardo. Coloro che hanno ricevuto tale attestazione di merito sono diventati di diritto membri dell'associazione Alumni, nata ad aprile e presieduta dall’Avv. Antonio Visicchio con l'intento di unire gli allievi ed ex-allievi per sostenerli concretamente nel loro percorso di ingresso nel mercato internazionale del lavoro. La Fondazione Italia USA ha anche offerto loro borse di studio a copertura totale del costo del nuovo master "Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy". Quest’ultimo è svolto in collaborazione con Agenzia ICE e GEDI Gruppo Editoriale, vanta l’adesione di personalità istituzionali ed accademiche di rilievi internazionale ed è diretto dalla prof. Stefania Giannini, già Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, ex-Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, ed attualmente vicedirettore dell’Unesco. Al termine del master viene rilasciato il diploma ufficiale della Fondazione Italia USA nell’ambito del programma accademico delle Nazioni Unite UNAI.