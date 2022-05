Premio illustratori Tarantasio 2022

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il settore Cultura della Città di Paullo (MI) ha recentemente pubblicato il bando della nuova edizione del Premio Illustratori Tarantasio, il concorso di arti illustrativo-figurative ideato nel 2018 che, di anno in anno, continua a coinvolgere un numero sempre maggiore di artisti. In questa quinta edizione gli illustratori dovranno cimentarsi con l’interpretazione del tema “La luce dell’ombra”, tratto dall’omonima opera dello scrittore Francesco Candela (Puntoacapo Editrice, 2018), lasciandosi guidare - come sempre - dalle sensazioni suscitate dal titolo del romanzo, ma non dai contenuti della storia. Com’è ormai noto, infatti, il Premio Illustratori Tarantasio è strettamente legato al mondo della letteratura e nasce dall’idea che, partendo dal titolo di un libro, gli artisti possano trarre ispirazione dalle parole e condurre gli spettatori in mondi popolati da immagini, in grado di stupire e di fornire interpretazioni e punti di vista insoliti. Il termine per presentare le produzioni scadrà domenica 31 Luglio 2022, dopodiché gli esperti della giuria selezioneranno le illustrazioni che parteciperanno alla mostra presso lo spazio espositivo del Comune di Paullo, tra le quali verrà scelta l’opera vincitrice (per la quale è previsto un premio di 1.000 €, raddoppiato rispetto alle edizioni precedenti). ‘‘Siamo davvero lieti di organizzare la quinta edizione del Premio Illustratori Tarantasio” commenta il Consigliere Delegato alla Cultura Davide Pizzocri “Vedere che il nostro concorso sta continuando a crescere nei numeri, ci ha spinto a prendere la decisione di alzare il valore del primo premio, per rendere questo appuntamento annuale ancora più attrattivo per gli artisti, sia amatoriali che professionisti. Rimane invece invariata la quota d’iscrizione (10 €), che da sempre caratterizza il Premio Illustratori Tarantasio come un concorso accessibile a tutti gli appassionati del settore, che dà la possibilità di avvicinarsi al mondo dell’illustrazione e di potersi confrontare con gli attori che ne fanno parte “. Per partecipare è necessario scaricare il bando dal sito lagogerundo.comune.paullo.mi.it (https://lagogerundo.comune.paullo.mi.it/bando-tarantasio-5a-edizione-2022/) e compilare il modulo d’iscrizione. Sui social networks, sono attivi la pagina Facebook “Premio Illustratori Tarantasio” per rimanere informati su tutti gli aggiornamenti relativi al concorso e il profilo Instagram “premio_tarantasio” per scoprire le opere premiate fin dalla prima edizione, nonché per accedere alle mostre virtuali di tutte le illustrazioni che hanno partecipato alle edizioni 2020 e 2021.