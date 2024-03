Premio internazionale di poesia in lingua sarda e concerto X edizione

Milano - venerdì 8 marzo 2024, TEATRO DAL VERME a partire dalle ore 15.30



Torna a Milano, dopo 10 anni, il Premio di Poesia in Lingua Sarda, tradizionale appuntamento per

gli emigrati sardi nel mondo.

La Cerimonia di premiazione del Concorso internazionale si terrà venerdì 8 marzo al Teatro Dal Verme, a partire dalle 15.30.

Le poesie si alterneranno con la musica. Saranno presenti i TAZENDA, FANTAFOLK Duo,

L’ENSEMBLE CLASSICA TRIO di Romano Pucci, già primo flauto della Scala, la cantante

MARIA GIOVANNA CHERCHI.

Il premio ha visto la partecipazione di un grande pubblico nelle precedenti edizioni, tenutesi a Milano alla Sala della Provincia o al Teatro San Fedele.

La Giuria del Premio, presieduta dal Prof. Simone Pisano, dell’Università per Stranieri di Siena, è composta da eminenti esperti e studiosi della lingua sarda: Cristiano Becciu, Duilio Caocci, Clara Farina, Gonaria Floris, Dino Manca, Domitilla Mannu, Antonio Rossi, Salvatore Tola.

Il Premio è organizzato dal Centro Sociale Culturale Sardo di Milano e dalla Federazione delle

Associazioni Sarde in Italia con il Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione Maria Carta, del Comune di Milano Municipio 1.

L'evento dedicato alla poesia sarda gode di un grande prestigio culturale: il suo marchio è stato disegnato da Aligi Sassu. Ad esso ha dato un’impronta determinante lo studioso della poesia sarda, in particolare dei poeti improvvisatori Paolo Pillonca. Un appassionato sostenitore del Premio è stato il designer e gioielliere Merù. Ospite d’onore dell’ultima edizione è stato il poeta milanese Franco Loi.

Collabora al Premio la Fondazione Maria Carta, intitolata alla indimenticabile cantante della Lingua Sarda, della quale, nella giornata della donna, verrà letta una poesia.

Porterà il saluto del Comune di Milano l’Assessore alla Casa e al Piano Quartieri Pierfrancesco Maran.

Sono stati invitati l’Assessora al Lavoro della Regione Sardegna Ada Lai e la nuova Presidente eletta Alessandra Todde.



L’ingresso alla Cerimonia e Concerto è libero senza prenotazione.



Il Presidente



Centro Sociale Culturale Sardo - Milano