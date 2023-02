Premio letterario internazionale "lago gerundo" 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Realtà ormai consolidata nel panorama culturale italiano - e non solo - il Premio Letterario Internazionale Lago Gerundo è giunto alla sua ventunesima edizione. Indetto dall’Assessorato alla Cultura della Città di Paullo e dall’Associazione Culturale Frontiera Accademia di Teatro e Musica, è organizzato con il patrocinio di Regione Lombardia, in collaborazione con case editrici di prestigio come Edizioni Meravigli, Puntoacapo Editrice e Comunica Books Edizioni. La partecipazione è aperta a tutti gli scrittori, sia italiani che stranieri (purché presentino un testo tradotto in italiano), con la possibilità di iscriversi anche con un elaborato già premiato in altri concorsi. Le sezioni proposte sono: Narrativa (edita e inedita), Poesia (edita e inedita), Teatro (inedito), Saggistica (edita e inedita) e Storia, Narrativa e Tradizioni Popolari di Milano e Lombardia (inediti), ognuna delle quali è dedicata a un personaggio illustre del passato che ha avuto dei legami con la Città di Paullo. I testi ricevuti saranno valutati da una giuria composta da nomi illustri come Carlo Alfieri (scrittore), Alice Bellavita (docente), Laura De Luca (giornalista), Ivan Fedeli (poeta), Mauro Ferrari (poeta e direttore di Puntoacapo Editrice), Roberta Grandi (docente universitaria), Vincenzo Iannuzzi (saggista), Elena Lanterio (editrice di Edizioni Meravigli), Davide Maffi (docente universitario), Marco Ostoni (storico e giornalista) e Stefano Rosa (giornalista pubblicista). La giuria sarà presieduta dal fondatore del concorso Franco Celenza (drammaturgo, poeta e saggista) e coadiuvata dalle responsabili della segreteria Rosy Lorenzini (docente) e Tiziana Caironi (docente). Per i vincitori sono previsti o un premio in denaro del valore di 500 € o la possibilità di ottenere una pubblicazione gratuita a cura di uno degli editori coinvolti nell’organizzazione del Premio Letterario Internazionale Lago Gerundo. Il termine per inviare le proprie produzioni scadrà martedì 30 Maggio 2023 e la premiazione degli autori avverrà nel mese di Novembre (data e luogo saranno comunicati per tempo). Per iscriversi è necessario seguire le indicazioni contenute nel bando (https://lagogerundo.comune.paullo.mi.it/bando-2023/) e compilare la scheda di partecipazione (scaricabile allo stesso indirizzo).