Prendere posizione. La voce di quattro giovani compagnie

“Prendere posizione” è una rassegna teatrale che si fa cornice dell’espressione delle istanze di quattro giovani compagnie. “Prendere posizione” è la loro posizione dichiarata e condivisa anche dal Teatro circa temi importanti e urgenti. L’Out Off si fa spazio e attivo portavoce di questi giovani professionisti che, sebbene già attivi nella professione, alcuni sono risultati finalisti alla Biennale di Venezia per registi under 35 anno 2022 e 2023, hanno bisogno di ascolto e concreto sostegno. Il teatro sostiene la messa in scena (maggio e giugno 2024) di quattro spettacoli che hanno già debuttato solo in forma di studio.



Dal 9 al 12 maggio – ore 20.30 – durata 60 minuti

Corpora | Compagnia Corpora



Dal 16 al 19 maggio – ore 20.30 – durata 75 minuti

Amazon Crime | Compagnia Peso Piuma



Dal 23 al 26 maggio – ore 20.30 – durata in fase di allestimento

Ratti – Talent show per un’apocalisse con finale aspettacolare | Paolo Panizza e performers



Dal 30 maggio al 2 giugno – ore 20.30 – durata 70 minuti

INÉGALITÉ. Olympe e la Rivoluzione negata | Compagnia Ensemble Teatro



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Prenotazioni e Informazioni

0234532140 / biglietteriaoutoff@gmail.com

lunedì › venerdì ore 10.00 › 16.00



Ritiro biglietti

Uffici

via Principe Eugenio, 22

lunedì – venerdì ore 11.00 › 13.00



Botteghino

via Mac Mahon, 16

martedì – domenica 1 ora prima dello spettacolo



Trasporti pubblici: M5 FERMATA CENISIO; TRAM 14; TRAM 12; AUTOBUS 78



PREZZO

Intero: 20 euro

Under26: 14 euro

Over65: 10 euro



ABBONAMENTO

I quattro spettacoli della rassegna teatrale al prezzo totale di 32 euro

Prenotazione online: www.vivaticket.com/it/ticket/prendere-posizione/233513

Prenotazione telefonica o email: 0234532140 / biglietteriaoutoff@gmail.com



Teatro OUT OFF via Mac Mahon 16, Milano

uffici via Principe Eugenio 22

telefono 02 34532140



FB @teatrooutoff Instagram @teatrooutoff Linkedin @TeatroOutOff