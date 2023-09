Presentazione del libro "1944 i fascisti bruciano Bergiola"

Bergiola Foscalina (MS), 16 settembre 1944. Come formiche operose, le donne di Bergiola si intrecciano nel loro quotidiano e necessario vorticare. Alcune cantano con voce stonata uno stornello popolare. Andreina è in coda alla fontana.

Una pentola in una mano, due bottiglioni di vetro nell’altra. Giornaliero approvvigionamento dall’unica fonte d’acqua potabile in paese. All’intorno, si portano in testa ceste di verdure e di frutta. Una giovane avanza sicura con un prezioso recipiente pieno di latte sul capo. Il laborioso formicaio è stravolto dal grido di un vecchio: “Hanno ammazzato un tedesco sulla Foce. Hanno ammazzato un tedesco sulla Foce”.



Presentazione del libro e commemorazione dell’eccidio nazifascista del 1944.



Lettura con più voci narranti, chitarra elettrica, chitarra classica, tracce audio tematiche.