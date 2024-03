Per il ciclo Incontri Polimi:



Maurizio Sacconi, ex Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali

e Francesco Verbaro, Dirigente dello Stato che oggi presiede l’organismo di controllo interno del MEF,

presentano con Mariano Corso, docente di Leadership e Innovation del Politecnico di Milano il libro:



“1993. Il tentativo di reinventare lo Stato. Attualità e prospettive di una riforma”





Cosa resta oggi di coraggioso questo tentativo? Quali sono state le barriere incontrate? Quanto le necessità allora individuate sono ancora attuali e come dare nuovo slancio a questa azione di riforma tenendo anche in conto il nuovo contesto in termini di priorità e strumenti a disposizione?