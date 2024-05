Presentazione del libro "La nuova Russia"

È l’autunno del 1926 quando Israel Joshua Singer viene inviato da “Forverts”, quotidiano yiddish di New York, in Unione Sovietica per un reportage che lo impegnerà diversi mesi. Singer, che aveva già osservato a fondo il paese dei soviet nel pieno della tempesta rivoluzionaria, percorre ora le campagne bielorusse e ucraine punteggiate di fattorie collettive e colonie ebraiche, visita le principali città del paese – Mosca, “grande, straordinaria e bellissima”; Kiev, che “non riesce ad accettare il nuovo ruolo di città di provincia”; Odessa, “cortigiana esuberante” divenuta “profondamente osservante e devotamente socialista” –, immergendoci in una prodigiosa polifonia di testimonianze, restituendoci un quadro vivido e composito, pieno di chiaroscuri, della “nuova Russia”. Questo lavoro costituisce una testimonianza eccezionale, per molti versi unica, della nascente società sovietica.



ll libro sarà presentato dallo scrittore, slavista e critico letterario, Francesco Cataluccio.