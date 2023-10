Presentazione del libro "Parentesi atlantica" di Andrea Cestari

Mercoledì 4 ottobre, alle ore 19.00, l'autore Andrea Cestari sarà presente alla Libreria del Mare di Milano per la presentazione del suo nuovo libro “Parentesi atlantica”. Introduzione a cura del giornalista Antonio Vettese.



Questo libro si rivolge a coloro i quali desiderano programmare una lunga navigazione per mare. L'autore suggerisce una serie di consigli utili per conciliare gli impegni quotidiani con la pianificazione della traversata atlantica.





Giornalista freelance, è autore di tre manuali di argomento nautico: Bimbi a bordo (Magenes Editoriale), La vela è un gioco bellissimo (Magenes Editoriale) e Il WC di bordo (Edizioni Il Frangente).