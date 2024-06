Più grigio che verde

Dentro il terreno delle ex Officine del gas, nel quartiere di Bovisa, a Milano, nel corso di un centinaio di anni si è creato un folto bosco di migliaia di alberi di ogni tipo. È chiamato Goccia per la forma del territorio in cui si trova. Ma per le istituzioni e per gli speculatori edilizi questo verde meraviglioso è solo "area ex industriale", o, peggio, "vuoto urbano" da riempire di cemento. Questo è il racconto di dieci anni di lotta del Comitato la Goccia, per come l'hanno vissuta Pina e Tina. Una storia vera. Che non si è ancora conclusa.