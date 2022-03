Presentazione della mostra fotografica terra madre (venerdì 1 aprile ore 18. milano, fabbrica del vapore)

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Alluvioni, siccità, cicloni, invasioni di cavallette: in Africa si moltiplicano i disastri naturali e milioni di persone subiscono gli effetti devastanti di fenomeni meteo avversi, sempre più intensi e frequenti, che si accaniscono su luoghi già fragili, come il Sahel e il Corno d’Africa, da dove originano migrazioni e instabilità. Il continente africano paga il prezzo più alto per i cambiamenti climatici. Vittime predestinate sono le popolazioni più povere e vulnerabili… quelle che paradossalmente contribuiscono meno alle emissioni di gas nocivi nell’atmosfera. Carenza di cibo e di acqua, mancato accesso a forme di energia pulite, cattivo utilizzo delle risorse naturali, inadeguatezza dei sistemi agroalimentari: sono tutte cause di crisi ricorrenti che fanno dell’Africa-subsahariana il luogo-simbolo delle emergenze umanitarie… Ma anche un laboratorio straordinario in grado di fornire insegnamenti preziosi, riposte innovative e soluzioni efficaci alle sfide della sostenibilità, della transizione ecologica, dello sviluppo e della salvaguardia dell’intero pianeta. La mostra Terra Madre racconta la sfida della sostenibilità ambientale in Africa attraverso 40 immagini realizzate da grandi fotografi. l loro scatti sono uno sguardo corale sulle urgenze più impellenti per l’umanità viste dal continente più fragile, resiliente e vitale. Foto di: Petrut Calinescu, Luca Catalano Gonzaga, Peter Caton, Stefano De Luigi, Andrea Frazzetta, Marco Garofalo, Marco Gualazzini, Alessandro Grassani, Luca Locatelli, Robin Hammond, Pascal Maitre, Steve McCurry, Frederic Noy, Andrew McConnell, Alessio Perboni, George Steinmetz, Sven Torfinn, Tommy Trenchard, Bruno Zanzottera... Evento di presentazione gratuito: Venerdì 1 Aprile, alle ore 18. presso la Fabbrica del Vapore (Sala delle Colonne). Dopo la presentazione, la mostra girerà l'Italia e sarà nuovamente esposta a Milano alla fiera Fa la Cosa Giusta (29 aprile/1 maggio). A cura della Rivista Africa. Informazioni: segreteria@africarivista.it tel. 02/80898696 Preview: https://www.africarivista.it/terramadre/198112/