Presentazione di CONRAD. UNA VITA SENZA CONFINI di Giuseppe Mendicino, Laterza editore.



Il 3 agosto del 1924 moriva Joseph Conrad, uno dei più grandi scrittori della modernità. Unico erede di una famiglia aristocratica polacca, quasi cinquant’anni prima aveva lasciato il suo Paese per sfuggire alla polizia zarista e per inseguire il sogno romantico di una vita sul mare. Si era imbarcato a Marsiglia e aveva navigato per vent’anni. Questa vita avventurosa trovò poi forma, trasfigurata, in capolavori quali “La linea d’ombra”, “Cuore di tenebra”, “Lord Jim”, “Tifone”… Con lui si viaggia dall’arcipelago malese al Centro America, dal cuore del continente africano a cupe atmosfere londinesi, leggendo storie che hanno affascinato generazioni di lettori, coinvolgendo i più giovani per il senso dell’avventura e del mistero e i più adulti per la profondità e la molteplicità di punti di vista interpretativi e narrativi. In parte biografia, in parte introduzione alle opere, CONRAD. UNA VITA SENZA CONFINI è un lavoro rigoroso e appassionato, che si rivolge sia a chi già conosce bene l’opera di Conrad, sia a chi si avvicina per la prima volta a questo immenso scrittore.



Il libro sarà presentato dall’autore, Giuseppe Mendicino.