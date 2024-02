Presentazione di una fiaba senza tempo: "Cuntami na romanza, la fiaba di pompagranita"

Presentazione di una fiaba senza tempo: unisciti a noi per l'anteprima esclusiva di "Cuntami na romanza la fiaba di Pompagranita"



Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di fiabe, gli amanti del disegno d'autore, gli intenditori d'arte e per chiunque voglia trascorrere un momento di puro incanto.



Senza barriere all'ingresso "Cuntami na romanza, la fiaba di Pompagranita" accoglie persone di tutte le età per sperimentare la bellezza del disegno e il potere della narrazione.



Relatori dell'incontro: Luigi Bona, Direttore del WOW Museo del Fumetto, l'autrice Lucia Spezzano, il fumettista Piero Tonin, l'antropologa Valentina Capalbo, la Presidente dell'Associazione C. Peroni Perogatt Luisa Peroni.



Colegamento video con Angelo Canino, poeta vernacolo acrese.



Gallery

Unisciti a noi il 10 febbraio 2024 a WOW Museo del Fumetto e lascia che l'incanto di "Cuntami na, romanza la fiaba di Pompagranita" catturi la tua immaginazione.