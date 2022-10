Oltre 1500 vini italiani alla presentazione della nuova edizione della guida "Slow Wine"

Sabato 8 ottobre dalle 14 alle 20 gli ampi spazi di Superstudio Più in via Tortona 27 a Milano diventano una grandissima enoteca per dare la possibilità al pubblico di degustare i migliori vini selezionati e premiati dalla guida Slow Wine 2023, giunta alla sua tredicesima edizione. Disponibile in preorder su www.slowfoodeditore.it e dal 15 ottobre in tutte le librerie, la guida Slow Wine pubblicata da Slow Food Editore anche quest’anno riporta una fotografia del settore vitivinicolo italiano, raccontando quasi 2000 aziende visitate e recensite grazie alla collaborazione di oltre 200 esperti presenti in tutta Italia.

Le degustazioni

La degustazione, che consente ai partecipanti di conoscere i produttori provenienti da tutta Italia e assaggiarne le etichette migliori, si svolge nella giornata di apertura della Milano Wine Week. Al momento sono già confermate 350 cantine con un banco di degustazione gestito direttamente dal produttore, mentre 200 sono le aziende che hanno scelto di affidarsi ai sommelier Fisar. A questo link è disponibile la lista in continuo aggiornamento.

I riconoscimenti dei vini lombardi

Nella guida Slow Wine 2023, la Lombardia si è aggiudicata 10 Chiocciole e 14 Bottiglie, ottenendo in totale oltre venti riconoscimenti. Per quanto riguarda la produzione, anche sulle aree vitivinicole lombarde si sono fatti sentire gli effetti di un clima sempre più tropicale, caratterizzato da siccità e temporali estremi, ma non mancano vini di qualità e territori particolarmente virtuosi.

Tra questi, ad esempio, la provincia di Pavia presente alla degustazione di sabato 8 ottobre con 6 aziende ai banchi di assaggio (Agnes, Andrea Picchioni, Calatroni, Cantina Scuropasso, Conte Vistarino, Frecciarossa) e 3 in enoteca (Monsupello, Tenuta Mazzolino, Bruno Verdi). La provincia di Brescia porta invece nel capoluogo lombardo 13 aziende ai banchi (Barone Pizzini, Bosio, Ca’ del Bosco, Clarabella, Corte Fusia, Enrico Gatti, Ferghettina, Maccaboni Francesco, Marangona, Mosnel, Pasini – San Giovanni, Ronco Calino, San Michele) e 3 in enoteca (Cantrina, Castello Bonomi, Cavalleri), mentre Sondrio è rappresentata da 3 aziende ai banchi (Ar.Pe.Pe., Fay, Nino Negri, Tenuta Scerscé) e 1 in enoteca (La Perla Marco Triacca). In assaggio anche le province di Bergamo (Angelo Pecis), Milano (Antonio Panigada Banino) e Mae Mantova (Fondo Bozzole). Da Lecco arriva invece La Costa, presente in enoteca.

Informazioni utili

l costo del biglietto d’ingresso alla grande degustazione di Slow Wine, acquistabile online sullo shop digitale di Slow Food, è di 49 euro (39 euro per i soci Slow Food e i soci Fisar) e comprende una copia della guida Slow Wine 2023.