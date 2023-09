Presentazione "Come l'economia può salvare il mondo"

Erik Angner, professore di Filosofia pratica alla Stockholm University, dove è direttore del programma Philosophy, Politics and Economics (PPE), torna in Italia dopo il suo incontro al Festival Internazionale dell'Economia di Torino.



? Questa volta, però, per presentare il suo nuovo libro, "Come l'economia può salvare il mondo. Idee semplici per risolvere grandi problemi": un testo coinvolgente e appassionato che dimostra come l’economia possa offrire strumenti concreti per migliorare la vita delle persone ed essere impiegata per il bene dell’umanità e del pianeta.



? Tutte le sfide e le crisi che l’umanità ha di fronte sono in qualche modo causate da azioni umane, individuali e collettive, e ogni soluzione implica trovare il modo di far comportare le persone diversamente dal solito. L’economia ha a disposizione alcuni degli strumenti più potenti per intervenire in tal senso e può risolvere una grande varietà di problemi (Come si costruisce una comunità felice? Come posso far dormire il mio bambino appena nato? Qual è il segreto per trovare soluzioni alla crisi climatica?) proprio perché aiuta a modificare i comportamenti individuali e le conseguenze di natura sociale.



Come fare, dunque? Ne parlano con l'autore Luciano Canova, economista e divulgatore scientifico che ha tradotto il libro, e Daniela Grieco, Professore associato del Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria all'Università degli Studi di Milano. Saluti iniziali di Alessandro Lanza, direttore della Fondazione Eni Enrico Mattei.



? L'evento è gratuito su prenotazione scrivendo a press@hoepli.it