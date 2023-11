Presentazione, in anteprima esclusiva per il pubblico, del libro “Genitori green e bambini felici” (Gribaudo Editore) scritto da Lisa Casali, nota green influencer.



L’autrice, in compagnia dello chef green Franco Aliberti, sarà protagonista di un incontro interattivo con il pubblico su autoproduzione e fai da te per diventare genitori sempre più attenti all’ambiente e al clima. Dopo la presentazione del libro, l’autrice fornirà anche interessanti consigli pratici su come ridurre l'impatto ambientale e ci saranno alcune dimostrazioni pratiche del green chef Franco Aliberti sugli accessori fai da te per il bebè.



L’evento di presentazione del libro rientra all’interno della kermesse “Make Something 2023", un'occasione unica per esplorare la sostenibilità in modo creativo e coinvolgente, promossa da Greenpeace Milano