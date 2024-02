Presentazione "Cuntami 'na romanza. La fiaba di pompagranita"

Sabato 10 gennaio l'autrice Lucia Spezzano, l'illustratore Piero Tonin e l'antropologa Valentina Capalbo saranno a WOW Spazio Fumetto, Museo del Fumetto Italiano, per presentare il libro, in un incontro moderato dal direttore del Museo Luigi F. Bona e da Luisa Peroni, Presidente dell'Associazione C. Peroni Perogatt.



La fiaba di Pompagranita è una delle antiche fiabe popolari, raccontate oralmente, che Lucia Spezzano ascoltava, da piccina, dalle voci dei suoi genitori e della sorella più grande. La fiaba racconta l'amore che trionfa su tutto e convince anche i più scettici: Pompagranita, la Rapunzel calabrese, rinchiusa in un castello incantato e inaccessibile trova comunque il suo amore e capisce che deve cambiare qualcosa nella sua vita, per realizzare il suo sogno d'amore e per cercare la sua felicità.



Gallery

Una fiaba antica che sarebbe andata persa, se Lucia Spezzano non l'avesse interpretata e trascritta nel suo nuovo libro, Cuntami 'na romanza: con i disegni dell'illustratore e animatore Piero Tonin, la traduzione in vernacolo calabrese del poeta dialettale Angelo Canino, la prefazione del giornalista Gianluca Garotto e l'analisi demologica ed etnografica dell'antrolologa Valentina Capalbo.