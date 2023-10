La picciona innamorata di Renata Prevost

In un mondo non identificato, una donna e una picciona vivono avventure simili e incrociate, un po’ come Nel castello dei destini incrociati di Calvino.

Il racconto si srotola come un giallo e dunque la verità si conoscerà alla fine. Il tempo è un non tempo e le interpretazioni restano aperte, si accavallano la prima e le terze persone al punto che i personaggi si scambiano fra loro.

Sul fondo un’anziana madre che ci sta per lasciare. Una narrazione semplice ma ricercata sulla vita e sulla vecchiaia, senza parlarne, perché la vecchiaia non esiste più, esiste la malattia ma tutto il resto è vita, l’età solo un fatto anagrafico.



Ne parleremo assieme all'autrice Renata Prevost, con Anna di Cagno (giornalista), Renato Mannheimer (sociologo), Alberto Milazzo (scrittore).