Storie di padri. Storie di figli

Cosimo è diventato padre nel 1910; Andrea, suo nipote, lo è diventato nel 2010, esattamente 100 anni dopo.

Il primo è nato pastore, ha imparato a leggere e scrivere in prigionia e ha fatto di tutto perché i suoi undici figli studiassero e diventassero, diceva, migliori di lui.



Attraverso i racconti della loro famiglia, ironici ma anche in grado di far riflettere, Andrea fa con i suoi figli, Marco e Giovanni, un viaggio divertente attraverso un secolo di paternità; da quando i bambini non si prendevano in braccio perché “era una cosa da donne” a quando si è imparato a godersi a pieno la gioia di essere un papà; perché quello del genitore è un mestiere difficile, ma è anche il lavoro più bello del mondo.