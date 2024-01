Presentazione libro “Utopia. Le forme dell’aria da Leonardo Da Vinci a Pagani Utopia”

Uno dei massimi esperti di Leonardo da Vinci, il prof. Pietro Marani, presenterà insieme agli altri due autori, Robert Puyal e Horacio Pagani il volume dedicato a Utopia, la nuova ypercar firmata da Horacio Pagani, in cui si celebra il binomio Arte e Scienza elaborato da Leonardo da Vinci, figura emblematica nella sua formazione.

Spaziando dai codici leonardeschi e, in particolare, dalle pagine del Codice Atlantico conservato nella Biblioteca Ambrosiana di Milano, il volume scopre la genesi e lo sviluppo del progetto fino alla sua realizzazione, dal primo tratto di matita all’esordio su strada.

Utopia nasce in un ecosistema creativo fatto di persone che in gesti unici fondono mani e pensiero, luogo dove forma e funzione si incontrano e risolvono le grandi complicazioni della meccanica, del design e della forma, dove lo stile diventa filosofia estetica.



Intervengono:

Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano

Fiorenzo Galli, Direttore del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Leonardo e gli studi sull’aria

Silvia Piardi, Professore onorario, e Francesco Zurlo, Preside della Scuola di Design, Il Design e la forma dell’aria nella ypercar UTOPIA di Horacio Pagani



