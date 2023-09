Presentazione nuova collezione "Borsa gioiello"

L’evento prevede una sfilata accessibile a tutti, dove le modelle esalteranno la bellezza e il pregio delle creazioni Chèrie Pochette Milano, partendo da Piazza San Babila alle ore 18:30, le borse percorreranno Corso Vittorio Emanuele II, per accedere in Galleria Vittorio Emanuele II e da Piazza della Scala entreranno in Via Brera, dove verranno esposte in evento privato nelle vetrine di Miniaci Art Gallery fino alle ore 21.