Presentazione Split The Jasons/Rabones

Il 3 luglio arriva un'ondata di punk-rock da Dissonanze!

Ospiteremo la presentazione dello split "Blitzkrieg Blasphemy" di The Jasons/Ratbones e la ristampa di "Get Fucked" dei Jasons.

Per non farci mancare nulla ci sarà anche un live acustico dei The Jasons.

Ma conosciamo meglio i nostri ospiti:

+ The Jasons sono una band punk-rock di Crystal Lake (New Jersey) sulle scene dal 2013, fondono l'energia grezza dei Ramones con la teatralità dei Kiss.

+Ratbones, originari di Genova e Milano, incarnano uno spirito punk-rock che strizza l'occhio ai Ramones. Hanno pubblicato tre album e quattro EP accompagnati da numeri live in Italia e in Europa.

Dalle 18:30

da Dissonanze



(M3 - Porta Romana)