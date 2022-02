Pretty Woman, come avere i biglietti scontati

C'è ancora tempo per scoprire a teatro il musical di Pretty Woman, la commedia che ha fatto emozionare il pubblico di almeno due generazioni.

A Milano è possibile ammirare la più grande storia d'amore cinematografica, il cui film fu vincitore di un Golden Globe, al Teatro Nazionale, dove il bellissimo musical è in scena fino al 5 marzo.

Il musical

Lo spettacolo mantiene l’impianto narrativo del successo cinematografico arricchendosi di un’avvincente colonna sonora composta dalla leggenda del rock Bryan Adams e dell’indimenticabile successo mondiale “Oh, Pretty Woman” di Roy Orbison.

Accanto alla tematica sentimentale, che ha di fatto appassionato un pubblico eterogeneo di sognatrici e sognatori, alcuni temi molto attuali sono ancora il punto di forza di questa instancabile storia a metà strada tra Cenerentola e My Fair Lady.

La rivalsa di una donna alla ricerca di se stessa e della sua dignità, il cambiamento di due persone diverse, per classe, che non discriminano l’altro ma che si avvicinano l’uno all’altra, la forza dei sentimenti che hanno la meglio su fama e denaro, il superamento delle apparenze in un mondo che non riesce ad andare oltre i preconcetti.

Per accedere al teatro è necessario esibire il Green Pass e indossare la mascherina.

I posti vengono assegnati dal Teatro Nazionale.

