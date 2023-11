La difesa delle donne al centro dell'Auditorium Pini.

La battaglia contro la violenza sulle donne è un tema cruciale che richiede un impegno collettivo e una maggiore consapevolezza. A Milano è in arrivo un evento senza precedenti: il primo corso di prevenzione della violenza sulle donne organizzato in un ambiente scolastico. Il percorso non a caso si tiene nello stesso istituto scolastico( Istituto Comprensivo Paolo e Larissa Pini) che da tempo ha il coraggio di mettere in campo una didattica specifica e condivisa con le famiglie sulla prevenzione della violenza di genere sin da piccoli con laboratori interattivi.

La dott.ssa Maria Amantea, rinomata criminologa e mente dietro il Progetto Io Valgo, sarà il cuore di questo corso innovativo. L’obiettivo è fornire alle donne strumenti pratici per prevenire e affrontare situazioni imminenti e pericolose.. Un'opportunità straordinaria.

L'appuntamento è fissato per il 23 novembre 2023, dalle 18:30 alle 20:00, presso l'AUDITORIUM Pini, situato in Via Stefanardo da Vimercate 14, Milano, MM Gorla. Un'occasione imperdibile per tutte le donne desiderose di acquisire conoscenze fondamentali sulla protezione personale.

La sensibilità dell'argomento trattato rende imprescindibile la partecipazione esclusiva delle donne. Tuttavia, l'accesso è libero fino ad esaurimento posti, senza bisogno di registrazione per garantire la massima riservatezza delle partecipanti. È essenziale sottolineare il divieto assoluto di foto, videoriprese o registrazioni durante l'evento al fine di mantenere riservate le strategie discusse.



Partecipare a questo corso non è solo una opportunità di apprendimento, ma rappresenta anche un passo tangibile nella costruzione di una società più consapevole e protettiva per tutte le donne. È un'occasione che potrebbe fare la differenza nella vita di ogni partecipante. Segnatevi la data di questo appuntamento.