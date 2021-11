Uomini, la prevenzione è ancora un tabù? Nei centri Humanitas Medical Care oltre 100 consulti gratuiti per imparare come farla

Le donne lo sanno da tempo: prevenzione e diagnosi precoci sono le armi più preziose. Tra gli uomini, invece, l’attenzione è minore, e i controlli periodici sono per molti ancora un tabù, come dimostra uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Public Health*.

Nel mese dedicato alla prevenzione delle patologie maschili, nei centri medici Humanitas Medical Care di Milano, Bresso, Monza, Busto Arsizio e Varese, al via l’iniziativa “Man in Blue”, un calendario di consulti gratuiti individuali con gli specialisti della salute maschile. Andrologi, urologi, cardiologi, chirurghi generali e proctologi: un team multidisciplinare, a disposizione per orientare ogni uomo nel proprio percorso di prevenzione.

Informare, conoscere e prevenire

Rispetto a 10 anni fa sono aumentate (+37%) le persone che dopo una diagnosi di tumore guariscono. questo grazie alle campagne di prevenzione e alle terapie innovative. E se gli uomini si ammalano sempre meno di tumore, quando accade però il tasso di guarigione è peggiore (52%) rispetto alle donne (39%). Le cause sono da ricercare nella maggiore frequenza di tumori a prognosi più severa, in cui gioca un ruolo fondamentale anche la minor tendenza degli uomini a fare controlli di prevenzione.

“Alcune patologie maschili, come il tumore della prostata – spiega la dott.ssa Clementi, specialista in Urologia - non danno alcun sintomo, se non in fase ormai molto avanzata. Sebbene non esista un programma di screening codificato - a partire dai 50 anni - controllare il PSA (proteina che può fungere da indicatore per potenziali problemi alla prostata) in associazione ad una visita dall’urologo una volta all’anno costituiscono una buona abitudine per individuare eventuali problematicheIn caso di familiarità, sin dai 40 anni è necessario sottoporsi a controlli periodici. Per tutti gli altri, è possibile attendere i 50 anni”.

Nei centri medici Humanitas, un team dedicato alla sfera sessuale

“Alla base di una corretta prevenzione delle patologie andrologiche e dei disturbi legati alla sfera sessuale - spiega il dott. Alessandro Pizzocaro, andrologo Humanitas Medical Care - ci sono sempre le buone abitudini: dieta equilibrata e controllo del peso, attività fisica, evitare più possibile fumo e alcool. Per ogni disturbo di natura sessuale, nei centri Humanitas Medical Care è presente un team di professionisti multidisciplinare - formato da andrologi, ginecologi e sessuologi - in grado di rispondere ad ogni esigenza, sia individuale che di coppia”.

Il calendario di prevenzione Man in Blue

I consulti gratuiti di prevenzione sono colloqui medico-paziente di circa 15 minuti, pensati per rispondere ad ogni dubbio o quesito, fornire informazioni qualificate sui temi di prevenzione e orientare verso il percorso diagnostico-terapeutico più indicato.

Dodici specialisti e oltre cento consulti a disposizione nei centri medici Humanitas Medical Care: per consultare il calendario completo e prenotare un consulto gratuito è possibile visitare il sito.

Le sedi Humanitas coinvolte

Humanitas Milano De Angeli

Piazza Ernesto de Angeli, 5, Milano, 02 8224 3838, deangeli@mc.humanitas.it

Humanitas Milano Domodossola

Via Domodossola, 9, Milano, 02 8224 3838, domodossola@mc.humanitas.it

Humanitas Milano Murat

Via Gioacchino Murat, 13, Milano, 02 8224 3838, murat@mc.humanitas.it

Humanitas Bresso

Via Patellani, 2, Bresso, 02 8224 3838, bresso@mc.humanitas.it

Humanitas Monza

Via Sant'Andrea, 25, Monza, 039 9016 016, monza@mc.humanitas.it

Humanitas Varese

Via S. Michele Arcangelo, 6, Varese, 0332 1829829, varese@mc.humanitas.it

Humanitas Busto Arsizio

Via Alberto da Giussano, 9, Busto Arsizio, 0331 476210, busto@mc.humanitas.it

I consulti sono gratuiti.

La prenotazione avviene tramite Eventbrite à il calendario è presente all’interno della news, gli orari sono specificati nei singoli biglietti Eventbrite.