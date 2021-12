Da 1.800 a 3.000 euro: quanto costano gli ultimi biglietti per la Prima

Ci sono ancora alcuni posti per la Prima del Teatro alla Scala, la serata più importante dell'anno tra le istituzioni culturali milanesi. Una circostanza eccezionale dato che, prima della pandemia covid, i biglietti erano già esauriti l'anno precedente. Mentre scriviamo, sono disponibili sul sito otto posti in platea, a tremila euro ciascuno, nonché altri due posti in zona 1 dei palchi, allo stesso prezzo. E poi dodici posti in zona 2 dei palchi, a 2.100 euro ciascuno, e un posto in zona 3 dei palchi, a 1.800 euro.

Esaurite le altre zone dei palchi e i posti in galleria, più economici (costavano da 120 a 420 euro). L'emergenza sanitaria ha cambiato tutto: senza possibilità di sapere con largo anticipo se si sarebbe potuta effettuare la rappresentazione, i biglietti sono stati messi in vendita a partire dal 27 ottobre, dopo aver recepito le nuove regole sul distanziamento che permettono, in zona bianca, la capienza al cento per cento.

E' quindi possibile, anche 'last minute', assicurarsi un posto nel più prestigioso dei teatri per la più solenne delle serate. Per chi se lo può permettere, ovviamente.