Be Proud, Be Queer! Il Pride arriva al Mercato Centrale Milano

Siete pronti a divertirvi? Sabato 29 giugno, in occasione del Milano Pride, tutto lo staff di Queer Food Villlage si sposta al Mercato Centrale Milano prima della parata più colorata della città! Tanti gli eventi in programma per vivere a pieno questa giornata dedicata all'amore e all'allegria! Ecco di seguito il programma completo.

?Amore e rinascita di una donna transgender

La giornata di festa inizia alle ore 11.00 allo Spazio Fare con la presentazione del libro di Nina Gaia dal titolo "Amore e rinascita di una donna transgender”. Il talk sarà condotto dall‘artista Roxy Pigalle.?

Il libro racconta la vera storia dell’amore e delle relazioni di una donna transgender. Quasi come a voler fare luce su una realtà ancora poco conosciuta dalle persone e spesso ricoperta da una rete di pregiudizi e luoghi comuni. Nina, protagonista e autrice di questa narrazione, racconta le tappe più importanti del suo percorso, con particolare attenzione alla sfera intima ed emotiva.

Proud make-up

Dalle ore 12.00 alle ore 16.00 imperdibile il Proud make-up! Due coloratissimi make-up corner saranno presenti all’interno dello store: uno allo Spazio Fare (al primo piano) e uno alla bottega i fiori e le piante (all’ingresso del Mercato interno alla stazione). Talentuosi truccatori, affiancati da incredibili Drag Queen, incorniceranno il vostro viso con un make-up davvero proud!?Il servizio sarà gratuito per tutti gli utenti.?

Drag show

Siete pronti a essere trasportati in un vortice di allegria e di magia? Dalle ore 12.00 alle ore 16.00 alla Scala Storica arriva un eccezionale Drag show. Delle straordinarie Drag Queen vi attendono per incantarvi con i loro show mozzafiato e con giochi coinvolgenti.

Preparatevi ad immergervi in un'atmosfera di cabaret, risate e divertimento senza fine!? Mercato Centrale Milano vi aspetta numerosi!

