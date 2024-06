Pride week: eventi al Politecnico di Milano

In occasione del mese del Pride, il mese dell'orgoglio della comunità LGBTQI+, il Politecnico di Milano organizza eventi dedicati, realizzati in collaborazione con numerosi servizi dell'Ateneo, con il Comitato Unico di Garanzia, con l’associazione studentesca Poliedro e con Parks - Liberi e Uguali, l’associazione di imprese e istituzioni di cui il Politecnico è partner.



25 giugno 2024

ore 17.00

Aula De Donato, Ed. 3 Campus Leonardo

AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ NELLE NUOVE GENERAZIONI

Tavola rotonda su affettività e sessualità fluide nelle nuove generazioni.

Partecipano Pietro Turano, attore e attivista LGBTQI+; Antonio Prunas, psicologo e sessuologo; Anna Maria Fisichella, Vicepresidente Agedo Nazionale.

Con la moderazione di Igor Šuran, Executive Director di Parks – Liberi e Uguali

Saluto istituzionale di Mara Tanelli, Delegata della Rettrice alla Diversità e Inclusione

Form per le iscrizioni: https://forms.office.com/e/vaFnUfUvzb



26 giugno 2024

ore 19.00

Gradini, Piazza Leonardo da Vinci 32 Campus Leonardo

CHECCORO – IL PRIMO CORO LGBTQI+ DI MILANO

Spettacolo musicale a cura di Checcoro – coro a cappella LGBTQI+ di Milano formato da persone di ogni orientamento sessuale e identità di genere con un repertorio di brani pop e di icone rainbow.

Attraverso il linguaggio della musica si celebra la diversità come elemento arricchente di una società aperta a plurale dove ognuno può essere se stesso e trovare il suo posto.

Durante le performance, a chi si ferma ad ascoltare viene distribuito il testo con l’invito a cantare e con lo scopo di coinvolgere il pubblico in una esperienza di comunità allargata e variegata.

Partecipazione libera



27 giugno 2024

ore 12.15

Aula De Donato, Ed.3, Campus Leonardo

“ARE YOU PROUD?” Proiezione del Docufilm dedicato alla comunità LGBTQI+, con la partecipazione di Massimo Prearo, Coordinatore scientifico del Centro di ricerca PoliTeSse - Politica e Teorie della Sessualità, dell'Università di Verona, e la moderazione di Davide Fassi, Delegato della Rettrice alle Attività Culturali.

Proiezione in inglese con sottotitoli in italiano; dibattito in italiano.

Il film sarà proiettato in contemporanea in Aula De Carli, Edificio B9 - Campus Bovisa Durando; Aula Magna - Edificio 10 - Polo Territoriale di Lecco; Aula A.0.2 - Polo Territoriale di Mantova. Previsto collegamento streaming al dibattito.

Form per le iscrizioni: https://forms.office.com/e/J95W7teef6



29 giugno 2024

ore 15.00

Via Vittor Pisani PARATA PRIDE

Presidio del Politecnico di Milano con l’Associazione Poliedro alla Parata di Milano



Durante la settimana la facciata del Rettorato dell'Ateneo sarà illuminata con i colori della bandiera arcobaleno.

Il Politecnico patrocina i pride di: Milano, Lecco, Mantova e Cremona.



Per informazioni: equalopportunities@polimi.it