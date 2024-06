Il collettivo teatrale Collettivo Ntafé debutta con la sua nuova creazione Prima che faccia notte.



La drammaturgia è di Marco Evangelista che ne cura la regia assieme agli altri membri del collettivo.



In scena vedremo la formazione al completo: Riccardo Carracoi, Marco Evangelista, Alessandro Facchetti, Paola Zanacca, mentre Tommaso Malato fa da aiuto tecnico alla regia.



“Signore e signori, benvenuti a Prima che faccia notte.”



Prima che faccia notte è uno scintillante quiz musicale. Il brano da indovinare, la scaletta, il regolamento, gli aiuti e le réclame entrano in collisione con una storia che è una bugia, una pretesa, come quella di essere davvero in un quiz musicale.



"Può ancora vincere il cospicuo montepremi. Deve solo indovinare il titolo del brano di questa sera."