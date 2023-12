La Prima Diffusa della Scala: oltre 35 spettacoli (gratis) in tutta la città

Dal 1° al 7 dicembre il Comune di Milano insieme a Edison porta in tutta la città l’opera che inaugura la nuova stagione del Teatro alla Scala, Don Carlo di Giuseppe Verdi, con la regia di Lluís Pasqual.

Tra concerti e performance

La "Prima Diffusa" accompagna anche quest’anno Milano nella settimana che precede la Prima della Scala, tra numerosi concerti, performance, mostre e rassegne in diversi luoghi della cultura di Milano.

Cuore dell’iniziativa è, come sempre, il 7 dicembre, giorno in cui la Prima va in scena sul palcoscenico del Teatro alla Scala: grazie a Prima Diffusa, la diretta dell’evento sarà proiettata in oltre 35 luoghi di Milano.

Tra i tanti luoghi dove sarà possibile assistere alla Prima: il Teatro della Casa di Reclusione Milano Opera, il Teatro Puntozero Beccaria presso l’Istituto Penale per minorenni Cesare Beccaria e la Casa Circondariale San Vittore, la Casa dell’Accoglienza ‘Enzo Jannacci’, la casa per minori non accompagnati Oklahoma, il Centro Pime e tantissimi altri.

L'inaugurazione

Venerdì 1° dicembre alle ore 18:30 la Sala della Balla del Castello Sforzesco ospiterà l’evento inaugurale di "Prima Diffusa 2023", con il musicologo Fabio Sartorelli che illustrerà trama e personaggi di Don Carlo. Grazie all’interpretazione musicale affidata agli allievi dell’Accademia Teatro alla Scala, guiderà il pubblico alla comprensione del contesto storico, sociale e culturale del periodo in cui Verdi compose l’opera.