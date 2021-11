Teatro alla Scala, la "Prima Diffusa" porta il Macbeth a Milano

Dal 1° al 12 dicembre, il Comune di Milano insieme a Edison porta in città l’opera che inaugura la stagione 2021/2022 del Teatro alla Scala, Macbeth di Giuseppe Verdi, diretta da Riccardo Chailly con la regia di Davide Livermore.

Un ritorno importante

‘Prima Diffusa’ – sospesa solo nel 2020 a causa della pandemia – torna quindi ad accompagnare Milano nella settimana precedente la Prima della Scala con oltre 80 iniziative tra concerti, performance, reading, incontri e conferenze, mostre e rassegne dedicati all’opera, coinvolgendo più di 40 luoghi della cultura milanese e spazi cittadini simbolici presenti in tutti i 9 Municipi. Un coinvolgimento di tutta la comunità che cresce fino al 7 dicembre, giorno in cui la Prima va in scena sul palcoscenico del Teatro alla Scala e sarà trasmessa in diretta in 34 spazi dei nove municipi e anche nell’area metropolitana.



In questi dieci anni "Prima Diffusa" è cresciuta sempre di più, coinvolgendo oltre 200.000 spettatori, 80 spazi cittadini con più di 200 eventi (a questo link si può visualizzare la mappa di questi dieci anni di proiezioni in diretta).

In questa decima edizione saranno disponibili diecimila posti nelle 34 sale di proiezione, mille in più rispetto alla scorsa edizione (2019).

‘Prima Diffusa’ è stato, negli ultimi dieci anni, uno dei primi grandi progetti di partecipazione culturale e di inclusione sociale, che ha tracciato la strada per altre iniziative di grande successo che continuano ad accendere la città su diversi temi– ha dichiarato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi–. La collaborazione con il Teatro alla Scala, la partnership con Edison e la partecipazione della RAI hanno reso possibile la trasformazione della Prima della Scala in un appuntamento per tutti, e non solo per chi è in Teatro.

E a dieci anni di distanza, continua a emozionarmi l'idea della condivisione di un appuntamento così importante e sentito, che accende i riflettori di tutto il mondo su Milano, da parte di un'intera città che lo vive come un unico,

grande pubblico.

I luoghi di Milano dove avverranno le proiezioni

Numerosi i luoghi simbolici come il Teatro della Casa di Reclusione Milano Opera, il Teatro Puntozero Beccaria presso l’Istituto Penale per minorenni Cesare Beccaria e la Casa Circondariale San Vittore; ma anche la

Casa dell’Accoglienza ‘Enzo Jannacci’, la Casa della Carità, l’Aeroporto di Malpensa, il MUDEC, WOW Spazio Fumetto, Made in Corvetto, Mare Culturale Urbano e altri ancora.



Tutte le proiezioni sono precedute da guide all’ascolto a cura di Accademia Teatro alla Scala in forma live o registrata, che forniranno al pubblico una spiegazione dell’opera e ne garantiranno la comprensione

anche agli spettatori neofiti del genere lirico. L’ingresso nelle sedi delle dirette è gratuito con prenotazione obbligatoria.